В Ростове адвоката осудили за мошенничество на 4,5 млн рублей

Ростовский адвокат обманул подзащитного на 4,5 млн рублей и сам получил срок.

Источник: Комсомольская правда

Адвоката в Ростове-на-Дону осудили за особо крупное мошенничество. Об этом сообщили в пресс службе УФСБ России по Ростовской области.

Наказание утвердили для члена Ростовской адвокатской палаты. Как выяснилось в ходе расследования, служитель Фемиды пообещал своему подзащитному передать подкуп и добиться приговора, не связанного с лишением свободы. Мужчина забрал у клиента 4,5 млн рублей, но в итоге присвоил всю сумму себе, а затем потратил.

В феврале 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кировский районный суд назанчил обвиняемому 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в 600 тысяч рублей. Позже апелляционная инстанция Ростовского областного суда изменила приговор: срок в колонии общего режима составил 5 лет и 6 месяцев, штраф — 600 тысяч рублей. Также подсудимому запретили в течение трех лет заниматься адвокатской деятельностью.

