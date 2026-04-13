В воронежской школе ученик распылил перцовый баллончик

Утром 13 апреля в воронежской школе № 43 прервались занятия. Один из учеников распылил в одном из помещений образовательного учреждения перцовый баллончик. Школьников пришлось выводить на улицу.
— По информации управления образования, помещения проветрили, детей в верхней одежде вывели на улицу. За медицинской помощью никто не обращался. Сейчас занятия продолжились. Родителей ученика вызвали в школу, — сообщили в мэрии Воронежа.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что более 10 домов на четыре часа останутся без воды на Левом берегу Воронежа.