Минчанка взяла в кредит 35000 рублей ради встречи с иностранным актером. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 25-летняя жительница Минска, которая стала жертвой мошенников. В соцсети она познакомилась с мужчиной. В процессе общения незнакомец назвался известным южнокорейским актером и певцом. Он предложил девушке встретиться, попросив связаться с его менеджером для выбора свободной даты.
Минчанка написала адрес электронной почты. Ей пришел ответ, в котором говорилось о необходимости оплаты за встречу с кумиром.
Девушка оформила кредит, за несколько траншей она перевела на чужой счет более 35 000 рублей. Также по просьбе «актера» она перечислила ему деньги «на подготовку документов для приезда в Беларусь, оплату медицинского полиса», а также другие расходы. После этого с жительницей Минска перестали выходить на связь.
Заведено уголовное дело.
