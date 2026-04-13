Жительница райцентра под Воронежем занизила доходы, чтобы получить 350 тыс на развитие фотодела

В Борисоглебске будут судить местную предпринимательницу за мошенничество с соцвыплатами. Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции поймали женщину на махинациях — выявили факт хищения бюджетных средств.
34-летняя женщина в феврале 2023 года подала документы для получения соцвыплаты на развитие фотобизнеса.
— Чтобы подтвердить статус «малоимущей», она намеренно занизила сведения о доходах своей семьи. В результате женщина незаконно получила субсидию 350 тысяч рублей, которую потратила на личные нужды. Уголовное дело направлено в Борисоглебский городской суд, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.