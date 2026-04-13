В Красноярске ввели режим угрозы ЧС из-за коммунальной аварии на Семафорной

Глава города добавил, что произошедший инцидент — самый сложный в практике красноярских специалистов за последние годы. Речь идет о крупнейшем коллекторе, который собирает основную часть канализационных стоков с трех районов правобережья. Бригады «КрасКом» работают на месте прорыва круглосуточно, подача воды горожанам продолжается.