В Красноярске ввели режим угрозы ЧС из-за коммунальной аварии на Семафорной

13 апреля власти Красноярска ввели режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации из-за коммунальной аварии на улице Семафорная. По словам мэра Сергея Верещагина, это позволит ресурсникам мобилизовать силы для устранения последствий.
Глава города добавил, что произошедший инцидент — самый сложный в практике красноярских специалистов за последние годы. Речь идет о крупнейшем коллекторе, который собирает основную часть канализационных стоков с трех районов правобережья. Бригады «КрасКом» работают на месте прорыва круглосуточно, подача воды горожанам продолжается.
«Старый трубопровод нужно менять. Сейчас уточняются его характеристики», — пишет Верещагин в социальных сетях.
В целях безопасности проезд по участку от Транспортного проезда до Паровозной будет перекрыт.
Напомним, днем 9 апреля на улице Семафорная провалился участок дороги около дома № 469, стр. 7 (возле Мичуринского моста в сторону КрасТЭЦ). Позже выяснилось, что все произошло из-за аварии на трубе канализации.