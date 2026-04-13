В Тисо-самшитовой роще сорвался со скалы и погиб турист

В Тисо-самшитовой роще в Сочи произошла трагедия. В воскресенье, 12 апреля, сорвался со смотровой площадки «Белые скалы» мужчина. Он пролетел 200 метров и разбился о камни.
Спасатели ЮРПСО сообщили, что мужчина проигнорировал все запрещающие знаки на смотровой площадке и обошел бетонные ограждения.
Очевидцы трагедии вызвали спасателей через систему 112. К месту происшествия выехали два подразделения ЮРПСО. Тело погибшего нашли на тропе неподалеку от пещеры. На носилках спасатели вытащили труп из горно-лесистой местности и передали следователям.
Ранее «Югополис» рассказывал о трагедии в пещере «Пасть дракона» в Сочи. Там сорвалась с высоты и погибла 24-летняя туристка. Девушка спустилась в составе спелеологической группы в затопленную водой пещеру, но выбраться на поверхность не смогла.
Экскурсовод стала фигуранткой уголовного дела.