Почти ослеп в тюрьме: новые данные о «крабоеде» из банды Цапков

Кущевский бандит Цеповяз почти ослеп в колонии.

В ИК-26 Волгоградской области у осужденного Вячеслава Цеповяза, известного по публикациям о роскошной жизни в тюрьме, резко ухудшилось зрение. По некоторым данным, он почти полностью ослеп.

Проблемы со зрением начались несколько лет назад, но попытка родственников помочь — передача очков без назначения врача — усугубила ситуацию. Последний осмотр офтальмолога в 2025 году подтвердил высокий риск полной слепоты. Из-за болезни Цеповяза отстранили от работы на станках — он не различает мелкие детали, что делает труд опасным. Сейчас главная цель — операция по восстановлению зрения.

Близкие надеются на досрочное освобождение по состоянию здоровья, но пока ходатайство об УДО не подавали. Ранее публиковались снимки Цеповяза за трапезой с крабами и шашлыком, вызвав широкий общественный резонанс.