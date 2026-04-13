Жителя Ростовской области заподозрили в финансировании терроризма

46-летнего жителя Новочеркасска заподозрили в финансировании терроризма. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, с 2022 по 2024 годы мужчина со своего счета переводил деньги запрещенной в России террористической организации.
Дело завели (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) на основании материалов Центра по противодействию экстремизму МВД и УФСБ. Во время обыска у подозреваемого нашли и изъяли документацию и технику. Мужчина уже находится под стражей.
На данный момент следствие продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.