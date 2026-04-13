Беременная девушка, которую задушил прикамец, оказалась его любовницей

Любовницей оказалась беременная девушка, которую прикамец убил и бросил на свалке, сообщает источник perm.aif.ru, знакомый с ситуацией.
Речь об инциденте, который произошёл 6 апреля в Верещагино. 45-летний мужчина увёз 22-летнюю девушку за город на своём автомобиле и задушил. После чего злоумышленник отвёз тело на свалку и бросил там.
Как рассказал сайту perm.aif.ru источник, знакомый с ситуацией, мужчина и девушка состояли в романтических отношениях. Причиной конфликта между ними стала неожиданная беременность. Прикамец переживал, что об этом узнает его жена.
12 апреля мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца по решению Верещагинского районного суда. Расследованием дела занимается СУ СКР России по Пермскому краю.