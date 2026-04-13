Полиция задержала уфимца, избившего девушку в ПВЗ

Мужчина начал оскорблять сотрудницу ПВЗ, требуя оформить возврат на товар. Она пыталась объяснить ему, что и как необходимо сделать, но клиент ее и слушать не хотел. В этот момент в помещение зашла девушка с собакой. Она заступилась за сотрудницу ПВЗ, за что получила несколько ударов по голове. По данным «Честного репортажа», у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, синяки и ссадины.
Мужчина сбежал с места преступления. Уфимка написала на него заявление в полицию.
Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, в отдел полиции № 8 поступило сообщение о драке в ПВЗ по ул. Набережной реки Уфы.
«Между мужчиной и двумя девушками произошёл словесный конфликт. Затем он нанес удар одной из них и скрылся. Сотрудники полиции задержали мужчину. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (“мелкое хулиганство”). Девушке дали направление на судебную медицинскую экспертизу, по результатам которого будет также принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.
