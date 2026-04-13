Стали известны подробности гибели девушки, выпавшей из окна

Девушка скончалась до прибытия скорой помощи.

Девушке, выпавшей из окна в Перми, было 20 лет, сообщили сайту perm.aif.ru в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Днём 13 апреля очевидцы сообщили в социальных сетях, что на улице Уинской 15А из окна выпал человек. На месте проишествия работали полицейские.

В Министерстве здравоохранения Пермского края сайту perm.aif.ru рассказали, что девушка скончалась ещё до прибытия бригады скорой помощи.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели 20-летней девушки в Мотовилихинском районе Перми», — рассказали в Следственном комитете редакции сайта perm.aif.ru.