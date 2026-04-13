В Таганроге потушили пожар в многоквартином доме, спасли человека

Одно человека спасли, еще пять эвакуировали: пожар произошел на улице Газовой в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Днем 13 апреля в Таганроге произошел пожар в одноэтажном многоквартирном доме. Детали сообщили в прес-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, помощь пожарных потребовалась на Газовой, 25. Вызов поступил в 11:48. Горение происходило на площади в 150 кв. метров.

В 12:49 распространение огня остановили, в 13 часов пожар полностью потушили. На месте от МЧС работали 16 человек, задействовали четыре автоцистерны. В ходе тушения спасли одного человек, еще пять жильцов дома были эвакуированы.

