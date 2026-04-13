Аэропорт Чкалов снял ограничения на приём и выпуск воздушных судов

После утренних задержек рейсы возвращаются к обычной работе.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде вновь начал принимать и отправлять самолеты после снятия временных ограничений. Сейчас все службы работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам, находящимся в терминале, рекомендуют внимательно слушать объявления по громкой связи и следить за информацией на онлайн-табло, чтобы не пропустить обновления о регистрации и посадке.

Напомним, ограничения вводились утром 13 апреля для обеспечения безопасности полетов, из-за чего были задержаны семь рейсов. С пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта: людям предоставляли питание, а в терминале были доступны фонтанчики с питьевой водой.

Тем, кто только собирается выезжать в аэропорт, советуют заранее проверить статус рейса на сайте авиакомпании или аэропорта. Это поможет избежать лишнего ожидания и скорректировать планы.