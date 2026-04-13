Пропавшего в пятницу 13-го воронежского пенсионера обнаружили мертвым

Спустя почти три недели после исчезновения 72-летнего Николая К. волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили его тело. Пенсионер пропал в пятницу, 13 марта.
Как уточнили поисковики, останки мужчины нашли в лесном массиве на территории Воронежа. Причины и обстоятельства гибели неизвестны.
Как ранее сообщалось, Николай К. вышел из своего дома в микрорайоне Сомово и направился в магазин за продуктами. Когда он не вернулся в обычное время, родственники забили тревогу. Позже появилась информация, что пенсионера якобы видели на остановке общественного транспорта в микрорайоне Боровое — он уходил в неизвестном направлении.
Особую тревогу вызывало состояние здоровья пропавшего. Известно, что мужчина страдал провалами в памяти, был дезориентирован и нуждался в медицинском наблюдении.