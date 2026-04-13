В Пермском крае чиновница присвоила 1,9 млн бюджетных рублей

В Верещагино госучреждение при проведении внутренней проверки выявило крупную недостачу. Проверкой занялось отделение экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Верещагинский». Полиция организовала оперативное сопровождение по возбужденному уголовному делу.
Предварительное следствие установило виновное в недостаче лицо. В период с ноября по декабрь 2025 года должностное лицо организации при использовании служебного положения присвоила денежные средства в особо крупном размере. Госслужащая оказалась причастной к проведению 13 транзакций на общую сумму около 1,9 млн руб.
Часть похищенных денежных средств обвиняемая вернула. В целях возмещения ущерба по гражданскому иску, заявленного организацией, следователь территориального отдела наложил арест на принадлежащий фигурантке уголовного дела земельный участок. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.