Учитель подрался с учеником в одной из школ Дзержинска

Драка произошла в школе № 14 между учителем и учеником в Дзержинске. Как пояснили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте образования администрации города, причиной конфликта стало грубое поведение нескольких учащихся по отношению к педагогу.
Как рассказали очевидцы, педагог заметил, что несколько мальчиков курили в коридоре, и сделал им замечание. Те в ответ начали ему хамить и высказывать различные оскорбления. Тогда учитель напал на одного из школьников, повалил его на пол и скрутил.
Действия педагога назвали неправомерными, отметив, что ему следовало сообщить обо всем руководству школы, а не лезть с кулаками. С ним, с учениками и их родителями провели беседы, с педагога также взяли объяснительную записку. Мальчик извинился перед учителем, мама ребенка сообщила, что претензий к школе семья не имеет. Решения в отношении других участников конфликта будут приняты после заседания педсовета.
«Министерство образования Нижегородской области держит ситуацию на особом контроле», — сообщили в ведомстве.
Видео инцидента можно посмотреть в канале «Нижегородской правды» в мессенджере MAX.
