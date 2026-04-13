Разодрали с головы до рук. Собаки едва не растерзали 5-летнюю девочку

В Красноярском крае стая бродячих собак напала на 5-летнюю девочку. От разъярённых животных ребёнка чудом спас прохожий мужчина. Следователи уже возбудили уголовное дело о халатности. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
«Отлучился в магазин».
Всё произошло во дворе многоквартирного жилого дома в Диксоне. Отец отвёл 5-летнюю девочку погулять на детской площадке, а сам отлучился в магазин на несколько минут. Однако когда вернулся, дочки уже не было.
За это время на ребёнка набросилась стая бездомных собак. В результате нападения у девочки рваные раны головы, рук, лица.
Разъярённых животных отогнал мужчина, который проезжал мимо. Он же и позвал отца девочки. Малышку сразу же отвезли в местную амбулаторию, где ей оказали первую помощь. После чего санавиацией доставили в межрайонную больницу.
Как сообщили krsk.aif.ru в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии, сейчас 5-летняя девочка находится в больнице.
«Санавиацией девочка госпитализировали в Дудинку, КГБУЗ Таймырская межрайонная больница. Сейчас её состояние удовлетворительное», — пояснила старший помощник руководителя регионального ГСУ СК Юлия Арбузова.
Проблема не первый год.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности, дадут оценку деятельность должностных лиц местного самоуправления и ответственных за отлов бездомных животных.
Кроме того, инцидентом также заинтересовалась прокуратура Красноярского края.
Отец девочки рассказал Telegram-каналу RT, что семья хочет отблагодарить спасителя дочки. По его словам, уже много лет собаки бегают стаями по Диксону. Раньше это были охотничьи псы, но потом многие жители уехали, оставив своих животных.
По данным надзорного ведомства, в 2024 году по иску прокуратуры суд обязал местную администрацию организовать отлов бездомных животных, включая безнадзорных собак в Диксоне. Однако решение суда так и не было исполнено.
Отмечается, что в феврале этого года в бюджете муниципалитета деньги на отлов собак появились, даже объявили конкурсы.
Напомним, что осенью прошлого года Красноярский край потрясла страшная трагедия. Утром 25 октября 2025 года 10-летний мальчик ушёл из дома, но так и не вернулся. Позже его тело со следами многочисленных укусов нашли в поле в полутора километрах от СНТ «Теремок» Берёзовского района. Ребёнка насмерть загрызли бездомные собаки.
Инцидент потряс жителей всей страны. Однако, пока семья оплакивала сына, которого хоронили в закрытом гробу, в социальных сетях началась травля. Горожане обвиняли мать мальчика, призывали «сжечь все дачные посёлки».
Спустя месяц после ЧП депутаты Заксобрания Красноярского края утвердили закон, который разрешил эвтаназию бездомных животных. 1 марта 2026 года изменения в законе об обращении с безнадзорными животными официально вступили в силу. Здесь можно прочитать о том, как сейчас действуют поправки в краевом центре.
При этом в регионе регулярно продолжают фиксировать нападения бездомных собак на людей. Так, например, в марте этого года стая напала на 8-летнего мальчика около подъезда дома. Ребёнок не получил серьёзных травм благодаря плотной одежде, которая смягчила укус.