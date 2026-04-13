Конфликт пьяных знакомых под Воронежем закончился убийством

В селе Новая Усмань Воронежской области раскрыто убийство, произошедшее вечером 10 апреля. В полицию сообщили сотрудники скорой помощи, прибывшие на вызов в дом на улице 8 Марта. Там они обнаружили тело 38-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами головы, туловища и конечностей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, в тот вечер погибший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к знакомым. В доме между ним и 30-летним хозяином, который тоже изрядно принял на грудь, вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта младший из мужчин, имеющий за плечами не одну судимость, схватился за нож. Удары оказались смертельными — пострадавший скончался на месте.
Медиков вызвала хозяйка дома. Однако спасти гостя им не удалось.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Новоусманскому району совместно со следователями СК оперативно задержали подозреваемого. Тот уже дал признательные показания.
в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет. Расследование продолжается.