В Волгограде сообщили об улучшении состояния упавшего с крыши высотки школьника

Пока еще осторожной радостью о состоянии упавшего с крыши девятиэтажки школьника поделились врачи больницы № 7.

— У пациента отмечается положительная динамика. Тем не менее, пока он остается в реанимации, — цитируют специалистов в областном комитете здравоохранения.

Неделю назад 12-летний ребенок упал с крыши девятиэтажного дома на улице Ангарской. С места происшествия его увезли в крайне тяжелом состоянии.

Сразу после ЧП жители ближайших высоток задались справедливым вопросом о том, почему школьник вообще смог подняться на крышу.

— Обычная жилая девятиэтажка в нескольких сотнях метров от основной дороги. В этом доме мальчик не жил, но каким-то образом смог пройти в подъезд и беспрепятственно вылез на крышу. Это, кстати, хороший вопрос к управляющей компании — как так получается, что любой ребенок может запросто влезть на крышу многоквартирного дома? А если бы это был не ребенок, а какой-нибудь диверсант? — рассуждали жители Ангарского. — На место, где его нашли после падения люди, выезжали следователи, осматривали здесь всё, опрашивали свидетелей.

Дозвониться до сотрудников ООО «ЖЭУ на Ангарском» и адресовать им претензии горожан корреспонденты ИА «Высота 102» не смогли. На многочисленные звонки в организации никто не ответил.

Фото из архива V102.ru.