88-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме в Ростовской области

Смертельный пожар произошел в селе Кагальник Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 88-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Смертельный пожар произошел 12 апреля в селе Кагальник. Первой возгорание заметила соседка, которая возвращалась с работы. Она обошла дом, увидела пламя и сразу же позвонила в экстренную службу.

Во время тушения пожарные обнаружили хозяйку дома без признаков жизни, она надышалась дымом.

Всего огнем было охвачено 20 кв. метров. На месте от МЧС задействовали 12 человек и три единицы техники. Причину возгорания выясняет пожарный дознаватель.

