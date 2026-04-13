В Волгоградской области супруги погибли при пожаре

В хуторе Озерки Волгоградской области в ходе тушения пожара в частном доме обнаружены тела супругов, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Возгорание произошло около пяти утра. В помещении находились супруги, их две несовершеннолетние дочери, а также приятель девочек со своей младшей сестрой. Почувствовав запах дыма, дети смогли самостоятельно выбежать на улицу.

С признаками отравления угарным газом они госпитализированы в Волгограде. Взрослым выбраться не удалось.

По предварительным выводам, вероятной причиной трагедии стала неисправность электроприбора — очаг возгорания находился в комнате, где он был подключен. Обстоятельства уточняются.