В Волгоградской области супруги погибли при пожаре

В хуторе Озерки Волгоградской области в ходе тушения пожара в частном доме обнаружены тела супругов, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Возгорание произошло около пяти утра. В помещении находились супруги, их две несовершеннолетние дочери, а также приятель девочек со своей младшей сестрой. Почувствовав запах дыма, дети смогли самостоятельно выбежать на улицу.
С признаками отравления угарным газом они госпитализированы в Волгограде. Взрослым выбраться не удалось.
По предварительным выводам, вероятной причиной трагедии стала неисправность электроприбора — очаг возгорания находился в комнате, где он был подключен. Обстоятельства уточняются.