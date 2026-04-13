В Самаре эвакуировали школу № 127 из-за ложной тревоги

Днем 13 апреля в Самаре эвакуировали школу № 127 в поселке Управленческий. Сначала информация об этом появилась в соцсетях Очевидцы писали, что на место ЧП быстро приехали пожарные-спасатели.
Позже ситуацию прокомментировали в МЧС Самарской области. Оказалось, что в образовательном учреждении сработала ложная тревога. Никакой опасности для жизни и здоровья учеников не было.
А вот ночью 12 апреля в Самарской области произошел реальный серьезный пожар. В селе Дмитриевка Нефтегорского района вспыхнул двухэтажный частный дом.