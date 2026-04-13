Тело закопал на свалке. 45‑летний мужчина убил молодую беременную любовницу

45-летний мужчина задушил 22-летнюю беременную девушку. Её тело он попытался спрятать на свалке. Подозреваемого задержали и заключили под стражу на два месяца. Что связывало взрослого мужчину и девушку, и что стало причиной убийства — в материале сайта perm.aif.ru.
«Нет никакого оправдания».
История, которая поражает своей жестокостью, произошла в Верещагино Пермского края. Небольшой город расположен на юго-востоке региона в 135 километрах от краевого центра.
22-летняя Дарья (все имена изменены), по словам источника perm.aif.ru, знакомого с ситуацией, состояла в отношениях с 45-летним Игорем. При этом мужчина женат и имеет детей. О любовной связи пары говорят и местные жители в социальных сетях.
«Ну, были отношения, а убивать зачем? У самого дети есть, а если бы с его ребёнком так сделали, нет ему никакого оправдания», «Я никого не оправдывал, оба виноваты, ей никто не вернет жизнь», «Как страшно жить», — пишут в комментариях верещагинцы.
6 апреля Игорь встретился с Дарьей. Они сидели в автомобиле и разговаривали. По данным источника perm.aif.ru, Игорь переживал, что о беременности девушки узнает его семья. Поэтому в какой-то момент он начал душить Дарью. Позже на следственном эксперементе, Игорь показал, как откинул кресло в машине и придавил шею девушки. Когда она перестала подавать признаки жизни, мужчина уехал на городскую свалку и выбросил там тело.
«Вытащил за руки и, как мог, унёс на край свалки. Там есть лог, вот там я её оставил в логу», — рассказал Игорь на допросе.
На видео, опубликованном Следственным комитетом, заметно, что руки у прикамца дрожат, хотя он очень спокойно рассказывает об убийстве. А на безымянном пальце Игоря виднеется обручальное кольцо.
Заключили под стражу.
Спустя несколько дней следователи предъявили жителю Верещагино обвинение в убийстве. 12 апреля в районном суде Игорю назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.
«Заведомо зная о беременности девушки, он задушил её, после чего переместил и спрятал тело на мусорной свалке», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.
В СИЗО обвиняемый проведёт два месяца, после чего следователи должны будут представить доказательство совершённого преступления. Сейчас в СК проводятся необходимые экспертизы. Также изъят личный автомобиль фигуранта дела.
По части 2 статьи 105 УК РФ, в которой обвиняется Игорь, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от восьми лет вплоть до пожизненного заключения.
«Огонь в глазах».
В своих социальных сетях Дарья писала о себе, как об энергичном и бесстрашном человеке: «Адреналин в сердце, крылья за спиной, огонь в глазах, бензин в крови». Девушка серьёзно увлеклась мотоспортом, а также любила автомобили марки BMW. Последний свой пост с новой машиной Дарья подписала, как «Свершилась мечта».
«6 апреля 2026 года перестало биться сердце нашей любимой доченьки», — опубликовали пост родители девушки.
Пользователи Сети выражают свои соболезнования семье погибшей. Они скорбят не только о Дарье, но и о её нерождённом ребёнке.
«Соболезную родным и близким», «Царствие небесное девочке и нерождённому ангелочку», «Тяжело хоронить детей», — пишут жители Прикамья.
Похороны Дарьи пройдут 14 апреля в Верещагино. Проститься с девушкой можно будет с 12:00 до 13:00 по адресу ул. Ульяновская, 140/1. После чего погибшую захоронят на Вознесенском кладбище.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми отец двоих детей жестоко убил мужчину из-за ревности. Полиция задержала его в тот момент, когда он вынес обмотанное плёнкой тело жертвы в подъезд.