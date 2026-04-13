Глава минобра взял под личный контроль скандал с учителем в Дзержинске

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков взял на особый контроль ситуацию в одной из школ Дзержинска, где произошел конфликт между учителем и группой учеников. Об этом глава ведомства сообщил в своих социальных сетях. По результатам анализа видеозаписей выяснилось, что провокаторами выступили несколько подростков 7−9-х классов, которые целенаправленно издевались над педагогом, выкрикивали оскорбления и демонстративно использовали вейпы.
Несмотря на неправомерность физического воздействия со стороны учителя, министр подчеркнул, что в данной ситуации неправы обе стороны. Один из участников конфликта уже признал факт провокации, а его законные представители письменно подтвердили отсутствие претензий к сотруднику школы. В министерстве отметили, что педагогу стоило сразу обратиться к администрации, а не поддаваться на эмоции.
Министерство образования готово оказать учителю необходимую юридическую помощь и предложило ему обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства. Михаил Пучков также призвал школьников к уважительному отношению к педагогам, а родителям напомнил, что основная ответственность за воспитание детей лежит именно на них.
