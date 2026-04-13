На Дону задержали 46-летнего подозреваемого в переводе денег террористам

В Новочеркасске задержали 46-летнего местного жителя, которого подозревают в переводе денег террористам. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, на протяжении 2022−2024 годов мужчина регулярно отправлял средства со своего счёта организации, признанной в России запрещённой. Уголовное дело возбудили по статье о финансировании терроризма. Основанием стали материалы, переданные центром по противодействию экстремизму МВД и управлением ФСБ.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли документы и электронные устройства. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование ведёт следственное управление СК по Ростовской области.