В Петербурге раскрыли убийство, совершенное 30 лет назад

В Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого, произошедшем в 1996 году.
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу активно работает над раскрытием старых преступлений. В частности, следователь из Выборгского района расследует дело об убийстве, которое произошло 18 февраля 1996 года.
Выяснили, что в тот день обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии на проспекте Художников, в ходе конфликта ударил своего знакомого бутылкой по голове, а затем выстрелил ему в грудь из пистолета. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Следователь и криминалист тщательно изучили дело, проанализировали свидетельские показания и нашли людей, которые могли помочь в расследовании. В результате им удалось установить местонахождение 64-летнего подозреваемого. Оперативники полиции его задержали, и следствие предъявило ему обвинение. Подозреваемый признал свою вину.
Расследование продолжается, и следователи работают над установлением всех деталей преступления.