В Челябинской области школьник оказался в реанимации, упав с квадроцикла

По данным ГАИ, несовершеннолетний парень перевозил на квадроцикле Iride Rover 200 L двух мальчиков в возрасте 9 и 10 лет. Все они ехали без мотошлемов и другой защитной экипировки. В какой-то момент водитель не справился с управлением, что привело к падению одного из школьников на землю. Сейчас пострадавший находится в реанимации с тяжёлой черепно-мозговой травмой.