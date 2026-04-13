В Челябинской области школьник оказался в реанимации, упав с квадроцикла

В Аргаяшском районе поездка детей на квадроцикле закончилась реанимацией для девятилетнего мальчика. Во время движения он упал и получил серьёзную травму головы. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

ДТП произошло накануне около двух часов дня в дачном товариществе «Райский».

По данным ГАИ, несовершеннолетний парень перевозил на квадроцикле Iride Rover 200 L двух мальчиков в возрасте 9 и 10 лет. Все они ехали без мотошлемов и другой защитной экипировки. В какой-то момент водитель не справился с управлением, что привело к падению одного из школьников на землю. Сейчас пострадавший находится в реанимации с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

Ранее в Магнитогорске водитель Haval Jolion сбил 10-летнего школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Мальчик получил серьёзные травмы и был доставлен в реанимацию.