В акватории Калининградского залива задержали браконьера с тремя сетями

В ходе проведения профилактического рейда был задержан 39-летний местный житель, который на моторной лодке вышел в акваторию Калининградского залива и выставил в воду три лесковые сети. С их помощью он выловил 112 экземпляров рыбы разных пород: окуня, леща, плотвы и судака, причинив водным биоресурсам ущерб на общую сумму более 42 тыс. рублей.