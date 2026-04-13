Два человека пострадали во время пожара в Павловском округе

В селе Грудцино Павловского округа произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Огонь вспыхнул в квартире двухэтажного жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Прибывшие на место расчеты пожарной охраны МЧС России успешно эвакуировали четырех жильцов, а двоих пострадавших удалось спасти благодаря использованию специальных спасательных масок.

По предварительным данным, возгорание уничтожило имущество в квартире на площади 30 квадратных метров. Медицинская помощь потребовалась 42-летней женщине и 41-летнему мужчине, оба были доставлены в больницу.

Основной версией возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее троллейбус загорелся в Дзержинске 7 апреля.