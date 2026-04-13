Экс-сенатора Савельева могут посадить на 10 лет по требованию прокуратуры

Экс-сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, обвиняемого в планировании убийства делового партнера, прокуратура запросила 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Решение по данному делу вынесла коллегия присяжных Тверского суда столицы. 12 марта присяжные вынесли вердикт, признав экс-сенатора виновным в попытке организации убийства. Согласно версии следственных органов, Савельев инициировал устранение совладельца фирмы «Оптомониторинг» Сергея Ионова на фоне возникших деловых разногласий. Планировалось, что Ионова, находящегося в заключении за хищение командировочных средств, «уберут» непосредственно в колонии.
Дмитрий Савельев появился на свет в 1968 году в Горьковской области. Получил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и на юридическом факультете Нижегородского государственного университета. В 1990-е годы он руководил подразделениями компаний «Лукойл» и «Транснефть».
Параллельно с этим Савельев начал свою политическую карьеру: он провел 17 лет в Государственной Думе и 8 лет в Совете Федерации. В 2001 году он претендовал на пост губернатора Нижегородской области, заняв четвертое место среди 11 кандидатов, набрав около 13% голосов.
Напомним, что ранее суд арестовал недвижимость экс-сенатора Савельева в нижегородском ТЦ.