Охота на девочек. «Каменский Чикатило» Бурцев убивал детей на кладбище

Одним из самых жестоких маньяков, орудовавших в Ростовской области в 90-е годы, был Роман Бурцев — педофил и убийца, получивший прозвище «Каменский Чикатило». Его жертвами становились исключительно дети.
С 1993 по 1996 год преступник держал в страхе весь регион, а вычислить его удалось с трудом, потому что он вёл жизнь простого семьянина, работяги и тщательно скрывал улики. Родился этот жестокий монстр 13 апреля 1971 года. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Наследственная жестокость.
Роман Бурцев родился в Каменске-Шахтинском. Его детство прошло в неблагополучной обстановке. Родители страдали от алкоголизма, а отец и старший брат имели судимости за изнасилования. Уже в 13 лет будущий маньяк проявил свои наклонности. Он силой затащил 12-летнюю девочку в подвал и попытался раздеть её. Лишь вмешательство женщины-дворника, услышавшей крики ребёнка, предотвратило трагедию.
После инцидента Бурцева поставили на учёт в детской комнате милиции. Однако следующие восемь лет он вёл внешне благопристойную жизнь. Окончил школу, отслужил в армии, устроился электросварщиком на местный завод и даже женился.
Но именно в этот период в его сознании зародилась навязчивая идея: мечтал о «непорочной» спутнице жизни, причём младше себя. Столкнувшись с тем, что взрослые девушки не соответствуют его искажённому идеалу, Бурцев пришёл к чудовищному выводу: «чистыми» могут быть только маленькие девочки.
Умерли невинными.
Первое убийство произошло 15 сентября 1993 года. Жертвами стали 12-летний Женя и его 7-летняя сестра Олеся, игравшие на свалке в посёлке Заводском. Позже на допросах Бурцев признавался: изначально он планировал напасть только на девочку, но присутствие брата угрожало разоблачением. Чтобы устранить свидетеля, маньяк забил мальчика до смерти металлической пластиной, затем надругался над Олесей и задушил её. Тела детей он тщательно спрятал среди мусора.
После первого преступления Бурцев затаился, охваченный страхом разоблачения. Но жажда насилия оказалась сильнее: спустя десять месяцев, в 1994 году, он выследил 12-летнюю Марину, которая искала пропавшего котёнка. Предложив помощь, он вывез девочку в безлюдное место, изнасиловал и убил, после чего снова скрыл следы.
В 1995—1996 годах жертвами маньяка стали ещё трое детей: девятилетние Аня и Ира, а также 12-летняя Наташа. Почерк оставался прежним: Бурцев выманивал жертв, увозил в укромные места, насиловал, убивал, а затем скрывал тела на свалках, у реки Северский Донец, на кладбищах.
Потерял бдительность.
Длительная безнаказанность притупила бдительность маньяка. После убийства Наташи он впервые не стал тщательно скрывать следы преступления. Решив закопать тело, изувер отправился на ближайший дачный участок и одолжил лопату у пожилой местной жительницы, представившись дачником, забывшим инструмент. Женщина, не заподозрив неладного, помогла ему.
Вернувшись на место преступления, Бурцев закопал тело и бросил лопату неподалёку. Именно этот предмет стал ключевой уликой: милиция, которая уже вела розыск по серии исчезновений, опросила хозяйку лопаты. Та подробно описала внешность незнакомца, его одежду и велосипед. 17 июля 1996 года, буквально на следующий день после убийства, Бурцева задержали.
Осознавал свои действия.
На первых допросах Бурцев категорически отрицал вину. Но месяцы упорной работы специалистов дали результат: маньяк сломался, указал места захоронений и признался в содеянном.
В ходе следствия выяснилось, что Бурцев не страдал психическим расстройством. В моменты преступлений он осознавал свои действия. Эксперты отметили ещё одну особенность: преступник сознательно копировал образы кинозлодеев, черпая «вдохновение» в эротических триллерах и хоррорах.
В феврале 1997 года суд приговорил Бурцева к смертной казни. Однако весной того же года в России ввели мораторий на высшую меру наказания, и приговор заменили на пожизненное лишение свободы. Отбывать срок он был направлен в колонию особого режима «Белый лебедь» в Соликамске — одно из самых суровых исправительных учреждений страны.
Роман Бурцев скончался в декабре 2023 года в возрасте 52 лет от онкологического заболевания.