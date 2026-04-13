В Дагестане задержали директора водоконала по делу о массовом отравлении

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, директор водоканала Карабудахкентского района не обеспечил надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг водоснабжения, в результате чего в период со 2 по 4 апреля 2026 года в медицинское учреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции, часть из которых была госпитализирована. Фигурант задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.