Бориса Мильграма уволили с должности худрука пермского Театра-Театра

Министерство культуры Пермского края расторгло договор с художественным руководителем Театра-Театра Борисом Мильграмом, тем самым выполнив решение суда, сообщает информационное издание «Текст».
Исполняющим обязанности художественного руководителя театра назначен исполнительный директор Егор Мухин. В министерстве добавили, что команда театра не исключает возможности сотрудничества с Борисом Мильграмом в других форматах, предусмотренных законодательством.
Напомним, прокуратура потребовала уволить Бориса Мильграма с формулировкой «в связи с утратой доверия». Основанием стал выявленный ведомством конфликт интересов: в 2022—2023 годах театр заключал контракты на постановки с режиссёром, который является его зятем худрука, то есть близким родственником. Надзорные органы сочли, что руководитель принимал решения в ситуации личной заинтересованности, что нарушает антикоррупционные требования. Суд поддержал позицию прокуратуры и обязал уволить Мильграма; попытки оспорить это решение результата не дали.