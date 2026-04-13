Бориса Мильграма уволили с должности худрука пермского Театра-Театра

Напомним, прокуратура потребовала уволить Бориса Мильграма с формулировкой «в связи с утратой доверия». Основанием стал выявленный ведомством конфликт интересов: в 2022—2023 годах театр заключал контракты на постановки с режиссёром, который является его зятем худрука, то есть близким родственником. Надзорные органы сочли, что руководитель принимал решения в ситуации личной заинтересованности, что нарушает антикоррупционные требования. Суд поддержал позицию прокуратуры и обязал уволить Мильграма; попытки оспорить это решение результата не дали.