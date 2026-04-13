Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бориса Мильграма уволили с должности худрука пермского Театра-Театра

Исполняющим обязанности художественного руководителя театра назначен исполнительный директор Егор Мухин.

Министерство культуры Пермского края расторгло договор с художественным руководителем Театра-Театра Борисом Мильграмом, тем самым выполнив решение суда, сообщает информационное издание «Текст».

Исполняющим обязанности художественного руководителя театра назначен исполнительный директор Егор Мухин. В министерстве добавили, что команда театра не исключает возможности сотрудничества с Борисом Мильграмом в других форматах, предусмотренных законодательством.

Напомним, прокуратура потребовала уволить Бориса Мильграма с формулировкой «в связи с утратой доверия». Основанием стал выявленный ведомством конфликт интересов: в 2022—2023 годах театр заключал контракты на постановки с режиссёром, который является его зятем худрука, то есть близким родственником. Надзорные органы сочли, что руководитель принимал решения в ситуации личной заинтересованности, что нарушает антикоррупционные требования. Суд поддержал позицию прокуратуры и обязал уволить Мильграма; попытки оспорить это решение результата не дали.