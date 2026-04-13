Друг утонувшего на сплаве сапбордиста рассказал подробности о ЧП

Сапбордиста из Магнитогорска, погибшего на сплаве в Республике Башкортостан, пытались спасти товарищи из группы, но не смогли — течение оказалось слишком сильным. Об этом chel.aif.ru рассказал один из друзей.
По словам мужчины, погибший был опытным путешественником, имел хорошую экипировку и дорогой сапборд. Он также добавил, что его товарищ вёл трезвый образ жизни и не употреблял спиртное.
Напомним, трагедия случилась 11 апреля на реке Большой Кизил в Башкортостане. Двигаясь по воде, мужчина зацепился доской за затопленную корягу, после чего сапборд перевернулся. Турист оказался в воде, но вовремя не отстегнул страховочный трос на ноге.
Прощание состоится 15 апреля в Магнитогорске.