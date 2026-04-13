Водитель скончался прямо за рулем в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла на улице Удмуртской: мужчине стало плохо во время движения, после чего неуправляемый автомобиль попал в ДТП.

В Нижнем Новгороде зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом на улице Удмуртской. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области. Инцидент произошел 12 апреля 2026 года в районе дома № 67.

По предварительной информации, водителю автомобиля Lada Largus 1986 года рождения стало плохо непосредственно во время движения. Мужчина скончался прямо за рулем, после чего транспортное средство потеряло управление и совершило наезд на препятствие.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и экстренных служб. В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства и детали случившегося, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что уровень смертности на трассах оценили в Нижегородской области.