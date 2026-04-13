В центре Петербурга мощно загорелся чердак на Невском проспекте

Очевидцы рассказывают корреспонденту «МК в Питере», что горит мансарда здания, в котором снимается офис. В момент начала пожара там находились люди. По словам мужчины, оказавшемся в эпицентре, сначала загорелся мусор на лестничной клетке чуть ниже их офиса. Сотрудники попытались потушить огонь самостоятельно, но не справились. После этого все покинули помещение. Один из работников рассказал, что мусор на лестнице часто оставляют бездомные, которые постоянно там обитают.