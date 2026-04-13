В центре Петербурга мощно загорелся чердак на Невском проспекте

Сообщение о пожаре поступило в 14:56, уже в 15:12 возгоранию присвоили повышенный номер 1-БИС. В 16:01 — номер 3. Информации о пострадавших нет. На месте работают 22 единицы техники и 75 человек.
Очевидцы рассказывают корреспонденту «МК в Питере», что горит мансарда здания, в котором снимается офис. В момент начала пожара там находились люди. По словам мужчины, оказавшемся в эпицентре, сначала загорелся мусор на лестничной клетке чуть ниже их офиса. Сотрудники попытались потушить огонь самостоятельно, но не справились. После этого все покинули помещение. Один из работников рассказал, что мусор на лестнице часто оставляют бездомные, которые постоянно там обитают.
Дым практически не виден, но чувствуется сильный запах гари. Из окон периодически вырываются языки пламени.
В 17:06 поступило сообщение о локализации возгорания. В ходе тушения огнеборцы спасли 18 человек. К борьбе с пожаром привлекли 38 единиц техники и 157 спасателей.