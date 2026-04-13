Министерство образования Нижегородской области прокомментировало конфликт в школе Дзержинска

Конфликт, произошедший между учеником и педагогом в одной из школ Дзержинска, находится на особом контроле министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова. Об этом он написал в своем MAX-канале.
Поводом для скандала стало замечание мужчины нескольким ученикам, которые курили прямо в коридоре школы. В ответ в адрес педагога посыпались нецензурные оскорбления. Учитель не сдержался и скрутил одного из обидчиков, повалив его на пол.
«Выложенные в сеть кадры свидетельствуют о том, что действия учителя неправомерны и недопустимы. При детальном рассмотрении ситуации, анализе записей с камер видеонаблюдения становится очевидно, что провокаторами выступили несколько учеников 7−9-х классов, трое из которых состоят на внутришкольном учёте. Мальчики решили, не побоюсь этого слова, поиздеваться над учителем: заглядывали в кабинет, мешали, начали его обзывать, придумали ему кличку. На требование педагога прекратить учащиеся не остановились и продолжили как обзываться, так и демонстративно использовать вейпы», — отметил Михаил Пучков.
Министр образования Нижегородской области выразил мнение, что в произошедшем конфликте неправы обе стороны. Учителю, по словам Пучкова, следовало незамедлительно сообщить администрации школы о фактах курения и оскорбления со стороны школьников, а также обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при министерстве образования.
С одним из участников конфликта и его родителями провели профилактическую беседу. В итоге мальчик признал, что он и его друзья хотели поиздеваться над учителем. На имя директора было написано письмо об отсутствии у этого школьника претензий к учителю.
«Эта ситуация ярко показывает, насколько учителям необходимо держать себя в руках и ни при каких обстоятельствах не поддаваться эмоциям, при этом учитель может рассчитывать на поддержку министерства в решении сложных случаев, мы предоставим всю необходимую юридическую помощь. Также я хочу обратиться к нашим учащимся! Ребята, очень важно с уважением относиться к учителям! Они дают вам знания, формируют ваше мировоззрение. Уважение должно присутствовать и в семье по отношению к родителям, и в школе по отношению к педагогам, и к своим одноклассникам. Хочу напомнить родителям, что основная ответственность за воспитание своего ребенка лежит именно на вас», — подытожил министр образования региона Михаил Пучков.
