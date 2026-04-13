В Омской области в 22 районах ввели запрет на посещение лесов

«Выехали обследовать термоточку, а оказались на пожаре, — рассказывает начальник отдела Саргатского лесничества Александр Джан. — Выезжая, мы предупредили лесхоз о термоточке, и он был в состоянии готовности. И когда обнаружился пожар, я сразу дал команду, чтобы лесхоз выезжал на тушение. Был сильный ветер, тушить было непросто, но справились достаточно быстро: пожар обнаружили около 14.00, к 17.00 уже потушили. Главное — не допустили перехода на село Верблюжье», — сообщил Александр Джан.