В Омской области в 22 районах ввели запрет на посещение лесов

В Омской области пожароопасный сезон открыли в лесах 22 районов. На этих территориях уже введены особый противопожарный режим и ограничение на посещение лесов. На севере региона аналогичные меры начнут действовать с 15 апреля. Об этом стало известно из сообщения Главного управления лесного хозяйства Омской области.
Под ограничения попали Большереченский, Горьковский, Калачинский, Нижнеомский, Называевский, Омский, Кормиловский, Москаленский, Любинский, Марьяновский, Одесский, Шербакульский, Черлакский, Оконешниковский, Исилькульский, Полтавский, Саргатский, Азовский немецкий национальный, Нововаршавский, Павлоградский, Русско-Полянский и Таврический районы.
Накануне в регионе произошёл первый лесной пожар в этом сезоне. С огнём первыми боролись специалисты Саргатского лесничества. Как рассказал начальник отдела Саргатского лесничества Александр Джан, инспектору, закреплённому за участком, поступило сообщение о новой термоточке — горело болото за пределами земель лесного фонда. Однако при обследовании выяснилось, что пожар уже перешёл на лес.
«Выехали обследовать термоточку, а оказались на пожаре, — рассказывает начальник отдела Саргатского лесничества Александр Джан. — Выезжая, мы предупредили лесхоз о термоточке, и он был в состоянии готовности. И когда обнаружился пожар, я сразу дал команду, чтобы лесхоз выезжал на тушение. Был сильный ветер, тушить было непросто, но справились достаточно быстро: пожар обнаружили около 14.00, к 17.00 уже потушили. Главное — не допустили перехода на село Верблюжье», — сообщил Александр Джан.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стал переход огня с земель иной категории. На неубранном поле загорелись валки, после чего пламя перекинулось на лес. «Главное — не допустили перехода на село Верблюжье», — подчеркнул Александр Джан. Он также отметил, что поле, примыкающее к лесу, не было опахано, хотя сельхозпроизводителю ранее уже выносили предостережение. Теперь по этому факту планируют возбудить административное производство.
В ликвидации пожара участвовали три единицы техники Саргатского лесхоза — автомобили «Егерь», УАЗ и колёсный трактор. Дополнительно к тушению привлекли 15 человек, а также четыре автомобиля и две пожарные машины. Площадь пожара составила 8,1 гектара.
По прогнозу на сегодня, на большей части территории Омской области ожидается третий класс пожарной опасности по условиям погоды. В Усть-Ишимском и Тевризском районах установлен первый класс, в Тарском, Колосовском и Знаменском районах — второй.