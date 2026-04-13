Двух человек госпитализировали после пожара в Павловском округе

Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Источник: Нижегородская правда

В селе Грудцино в Павловском районе произошел пожар в квартире. В результате серьезно пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар случился в двухэтажном жилом доме на площади 30 квадратных метров. Огонь сильно повредил имущество. Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

С места происшествия эвакуировали четыре человека. С помощью респираторов огнеборцы спасли еще двоих людей. 42-летней женщине и 41-летнему мужчине потребовалась госпитализация.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородец погиб на пожаре, вспыхнувшем из-за не потушенной сигареты.