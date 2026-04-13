Двух человек госпитализировали после пожара в Павловском округе

В селе Грудцино в Павловском районе произошел пожар в квартире. В результате серьезно пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар случился в двухэтажном жилом доме на площади 30 квадратных метров. Огонь сильно повредил имущество. Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
С места происшествия эвакуировали четыре человека. С помощью респираторов огнеборцы спасли еще двоих людей. 42-летней женщине и 41-летнему мужчине потребовалась госпитализация.
