Воронежская пенсионерка потеряла 3 млн рублей за десять дней

В полицию обратилась 51-летняя жительница Воронежа. За полторы недели она лишилась автомобиля и всех сбережений — общий ущерб превысил 3 миллиона рублей. Как выяснили правоохранители, женщина стала жертвой классической многоходовой схемы киберпреступников.
Все началось с безобидного сообщения, якобы от управляющей компании. Женщине предложили заменить домофон на «умный». Как только она ответила, тут же раздался звонок от «специалистов»: собеседники сообщили о взломе ее персональных данных и срочно переключили на лжесотрудников Росмониторинга и ФСБ.
Далее в ход пошел стандартный, но действенный сценарий. Звонившие убедили жертву, что на неё заведено уголовное дело, и пригрозили ответственностью за некие «сомнительные операции». Чтобы «спасти» деньги, женщина сначала перевела 845 тысяч рублей через QR-коды, которые ей продиктовали мошенники.
Но преступникам показалось мало. Под предлогом защиты оставшегося имущества от «списаний» они уговорили женщину срочно продать собственный автомобиль Mazda CX-5. Иномарку удалось реализовать за 1,5 миллиона рублей — все эти деньги также ушли аферистам. Затем жертва обналичила накопления и последний перевод в размере 1 миллиона рублей сделала 10 апреля.
Сразу после этого связь с «кураторами» оборвалась. Только тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 3 025 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Полицейские напоминают: сотрудники госорганов никогда не звонят гражданам с требованием переводить деньги или продавать имущество. При любом подобном звонке необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в банк или полицию по официальным номерам.