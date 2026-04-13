Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии

«В социальной сети сообщается о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Феодосии. Вблизи одного из рыболовных хозяйств на мысе Чумка обитает большое количество животных, которые регулярно нападают на граждан, однако компетентными органами мер к разрешению проблемы не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — отмечают в ведомстве.
По данным фактам крымские следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах его расследования, а также о проделанной работе по разрешению проблемы.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В феврале этого года феодосийцы жаловались в Следком о систематических нападениях бездомных собак вблизи остановки общественного транспорта.