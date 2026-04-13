Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В социальной сети сообщается о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Феодосии. Вблизи одного из рыболовных хозяйств на мысе Чумка обитает большое количество животных, которые регулярно нападают на граждан, однако компетентными органами мер к разрешению проблемы не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — отмечают в ведомстве.

По данным фактам крымские следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах его расследования, а также о проделанной работе по разрешению проблемы.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В феврале этого года феодосийцы жаловались в Следком о систематических нападениях бездомных собак вблизи остановки общественного транспорта.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
СК