Минчанин выдумал историю о мошенниках, чтобы не расстраивать маму. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился 21-летний житель Минска. Он сообщил про кредит, который взял по указанию мошенников осенью 2025 года. Но проведенная проверка показала, что мужчина выдумал данную историю для обмана своей матери.
Поначалу минчанин говорил о поступившем ему звонке лже-правоохранителей. Мужчина говорил, что те напугали уголовной ответственностью и даже пригрозили убийством брата. Тогда он якобы по указке аферистов взял кредит на 30 000 рублей, оставив деньги в тайнике-закладке. После этого с ним перестали выходить на связь.
Но милиция выяснила, что мужчине не звонили мошенники. Кредит минчанин взял по своему желанию, а затем проиграл деньги в онлайн-казино. Чтобы не расстраивать свою мать, он придумал историю с телефонным обманом.
«А в милицию обратился, думая, что после этого его долг перед банком будет аннулирован. Хотя на самом деле даже реальные жертвы преступления не освобождаются от обязанности выплачивать кредит, взятый по указанию аферистов», — подчеркнули в ГУВД.
По указанному факту проводится проверка.
