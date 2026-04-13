Трамваи № 2 и 18 встали из-за обрыва кабеля в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение трамваев по маршрутам № 2 и № 18. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты». Причиной сбоя в работе электротранспорта стало повреждение кабеля, которое произошло по вине сторонней организации, проводившей работы вблизи путей.