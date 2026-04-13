СК: арматурщик погиб на стройке в Минске

Следственный комитет сообщил, что арматурщик погиб на стройке в Минске.
Инцидент случился днем в понедельник, 13 апреля, на одном из строительных объектов столицы. Согласно предварительным данным, 38-летний арматурщик при выполнении работ по страповке, взобрался на металлический щит опалубки. Рабочий оказался зажат между ним и промышленным оборудованием.
«От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в СК.
Все обстоятельства случившегося будут установлены Фрунзенский районным отделом Следственного комитета. Особое внимание будет уделено выяснению причин, а также условий, которые способствовали гибели рабочего.