Суд вынес приговор экс-сенатору Савельеву за организацию убийства

«Приговором суда Савельеву назначено наказание в виде десяти лет колонии строгого режима, а также суд лишил его государственных наград», — сказал собеседник РИА Новости.
Второму фигуранту Сергею Дюкову назначили восемь лет колонии особого режима по совокупности с предыдущим приговором.
Как ранее сообщали РИА Новости в суде, коллегия присяжных заседателей единогласно признала Савельева виновным в покушении на убийство.
По данным СК, осужденный в августе 2023 года попросил знакомого убрать предпринимателя, который ему не нравился. Правоохранители узнали об этом и инсценировали убийство. Савельев поверил, что все случилось по‑настоящему, и отдал соучастнику вознаграждение.