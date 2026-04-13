Суд вынес приговор экс-сенатору Савельеву за организацию убийства

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил бывшего сенатора Дмитрия Савельева к десяти годам колонии за организацию убийства предпринимателя.

Источник: © РИА Новости

«Приговором суда Савельеву назначено наказание в виде десяти лет колонии строгого режима, а также суд лишил его государственных наград», — сказал собеседник РИА Новости.

Второму фигуранту Сергею Дюкову назначили восемь лет колонии особого режима по совокупности с предыдущим приговором.

Как ранее сообщали РИА Новости в суде, коллегия присяжных заседателей единогласно признала Савельева виновным в покушении на убийство.

По данным СК, осужденный в августе 2023 года попросил знакомого убрать предпринимателя, который ему не нравился. Правоохранители узнали об этом и инсценировали убийство. Савельев поверил, что все случилось по‑настоящему, и отдал соучастнику вознаграждение.