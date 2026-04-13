ДТП парализовало проспект Гагарина в Нижнем Новгороде

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде образовался несколькокилометровый затор. Пробку видно на «Яндекс Картах». Движение практически полностью остановлено на участке от улицы Медицинской до улицы Ларина. В сторону микрорайона Щербинки растянулась «глухая» пробка протяженностью около трех километров.
Причиной транспортного коллапса стала серьезная авария в районе улицы Шапошникова. По свидетельствам очевидцев, столкнувшиеся машины перекрыли сразу четыре полосы движения. Сообщается также, что в результате происшествия есть пострадавшие: по предварительным данным, одного человека с места ДТП увезла карета скорой помощи.
Ранее сообщалось, что трамваи № 2 и 18 встали из-за обрыва кабеля в Нижнем Новгороде.