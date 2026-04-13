Следователи подозревают во взяточничестве судью Арбитражного суда Калининградской области

Уголовное дело возбуждается по статье «Получение взятки».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей РФ представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

«В 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки в размере 1 млн рублей за принятие решения по делу, — сообщили в СК. — После получения денежных средств один из посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ России».

Общая сумма взятки должна была составить 2 млн рублей. При этом троим посредникам и судье предназначалось по 500 тыс. рублей. В отношении троих посредников вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу.

Судя по информации, размещённой на сайте суда, Сергей Ефименко является действующим судьей. В секретариате суда информацию СК пока не комментируют.