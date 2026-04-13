Прокуратура потребовала от директора коммерческой организации Кстовского района погасить долги по зарплате

Прокуратура Кстовского района Нижнего Новгорода возбудила дела об административных правонарушениях из-за задержки зарплаты работникам базы отдыха. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
В ходе проверки выяснилось, что ООО «Гриль и Бани» нарушило требования охраны труда: четырем работникам базы отдыха, один из которых несовершеннолетний, не выплачена заработная плата (свыше 320 тыс. рублей) и компенсация за ее задержку, предусмотренная законом.
Для восстановления трудовых прав граждан прокуратура внесла представление директору общества, возбудив дела об административных правонарушениях и направив в суд исковые заявления о взыскании заработной платы и компенсации за ее задержку.
В итоге директора организации оштрафовали более чем на 70 тыс. рублей. Фактическое восстановление трудовых прав сотрудников контролируется прокуратурой.
Ранее сообщалось, что нижегородская Гострудинспекция проверяет информацию о невыплате зарплаты сотрудникам колледжа.