Обзывались и курили вейпы: глава минобра Пучков о драке педагога с учениками в Дзержинске

По информации министерства, детальная проверка и анализ записей с камер видеонаблюдения показатели, что спровоцировали ситуацию именно дети.
«Провокаторами выступили несколько учеников 7−9-х классов, трое из которых состоят на внутришкольном учете. Мальчики решили, не побоюсь этого слова, поиздеваться над учителем: заглядывали в кабинет, мешали, начали его обзывать, придумали ему кличку. На требование педагога прекратить учащиеся не остановились и продолжили как обзываться, так и демонстративно использовать вейпы. В адрес учителя полетела нецензурная лексика и оскорбления, унижающие его честь и достоинство», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Согласно данным, с одним из мальчиков уже поговорили. Ребенок признал, что вместе с друзьями хотел поиздеваться над педагогом. Подросток и его законные представители написали письмо о том, что не имеют к учителю претензий.
Глава областного минобра добавил, что в данном конфликте неправы обе стороны и подобные действия учителя недопустимы. Между тем педагогу посоветовали обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства.
