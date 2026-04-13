На Дону раскрыли схему сбыта наркотиков через закладки

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Ростовские полицейские пресекли деятельность звена организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД России.

По данным веломства, в Аксайском районе при досмотре автомобиля у 34-летнего водителя изъяли около 400 граммов наркотика, расфасованного в свёртки из изоляционной ленты. Выяснилось, что мужчина собирался распространить в регионе запрещённые вещества через тайники по указаниям куратора из интернет-магазина.

Отрабатывая связи задержанного, оперативники вышли на 39-летнего ростовчанина — он поставлял наркотики курьеру и сам выступал в роли «оптовика», храня и транспортируя партии до 1 кг. При обыске у него обнаружили более 200 граммов наркотиков, электронные весы, упаковку, банковские карты и телефоны.

В отношении 34-летнего курьера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — материалы уже направлены в суд. Его сообщнику инкриминируют те же статьи, а также два эпизода по ч. 4 п. «г» ст. 228.1 УК РФ; ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские устанавливают остальных участников преступной группы.